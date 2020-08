Josje Huisman roept op tot revolutie in Antwerpen

Voormalige K3-zangeres Josje Huisman (34) roept via sociale media Antwerpenaren op om de coronamaatregelen niet te volgen. Ze vraagt hen zich ertegen te verzetten en het Duitse voorbeeld te volgen, waar in Berlijn enkele dagen geleden duizenden mensen op straat kwamen zonder mondmasker of social distancing om te protesteren tegen de opgelegde maatregelen.

Josje Huisman deelde deze foto op Instagram Foto: Instagram

“Een avondklok. Verplichte mondmaskers. Je buren verklikken op aanraden van de politie… In Duitsland wéten ze dat het op die manier niet de goeie kant op gaat. Wanneer staan we op in Antwerpen”, schrijft Huisman op Instagram met een foto van de betogingen in Berlijn. Zaterdag kwamen in de Duitse hoofdstad tienduizenden demonstranten op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd. Volgens de zangeres is het tijd dat Antwerpenaren dit voorbeeld volgen.

Huisman kreeg van velen lovende commentaar omdat ze “een van de weinige bekende personen is die eindelijk haar mond opentrekt”, maar kreeg ook kritiek uit verschillende hoeken. ”Ga maar eens werken in de Covid-afdeling voordat je tegen de maatregelen protesteert”, schrijft iemand iemand bij een eerder Instagrambericht . Anderen schrijven dan weer dat ze hopen dat de zangeres zelf besmet raakt en wekenlang op intensieve mag verblijven. Hierop antwoordde Josje Huisman met een Instagramstory dat “wat voor de een logisch lijkt, voor de andere misschien niet zo heel logisch is.“Ik snap dat het zo een beetje raar op je dak valt als iemand het er niet helemaal eens mee is”, zei ze dinsdag op Instagram.