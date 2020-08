Leverkusen plaatst middenvelder in quarantaine, twee dagen voor EL-return tegen Rangers

Bayer Leverkusen heeft zijn aanvallende middenvelder Nadiem Amiri in quarantaine geplaatst nadat hij in contact is gekomen met een besmet persoon. De 23-jarige Duitser mist daardoor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tegen het Schotse Rangers.

Volgens Leverkusen had Amiri afgelopen zaterdag “een kort contact” met iemand die positief heeft getest op het nieuwe coronavirus. Hij bracht zijn club meteen op de hoogte, waarna hij een week thuis in quarantaine is gezet.

De drievoudige international ontbreekt donderdag in de return tegen Rangers, waarin Leverkusen een 1-3 overwinning verdedigt. Mogelijk mist hij ook een eventuele kwartfinale van volgende week maandag (10 augustus) tegen Inter Milaan of Getafe.

“Dit bewijst dat onze gezondheidsmaatregelen werken”, reageerde Rudi Völler, de sportief directeur van Leverkusen. “De spelers zijn begaan met het coronavirus. Het gedrag van Nadiem is een voorbeeld en belangrijk. Vooral gezien het stijgend aantal besmettingen in Duitsland. Dit is een voorbeeld van de ernstige en verantwoordelijke manier waarop we met de pandemie moeten omgaan.”