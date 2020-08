Franse wetenschappelijke raad waarschuwt dat epidemie “elk moment” kan heropleven

De Franse wetenschappelijke raad heeft de regering gewaarschuwd dat het land “elk moment” terug in een ongecontroleerde heropleving van de COVID-19-epidemie kan terechtkomen. In een rapport dat dinsdag openbaar werd gemaakt roept hij onder meer op om mensen sneller te testen.

“De evolutie van de epidemie op korte termijn is grotendeels in handen van de burgers”, klinkt het in het advies. Ongeacht de situatie tijdens de zomervakantie acht de raad het “erg waarschijnlijk” dat er in de herfst of winter een tweede golf komt.

Het rapport werd op 27 juli aan de regering overgemaakt, nadat in de week van 20 tot 26 juli het aantal nieuwe bevestigde gevallen met 54 procent omhoog was gegaan. “Het evenwicht is fragiel en we kunnen elk moment terechtkomen in een minder gecontroleerd scenario zoals bijvoorbeeld in Spanje”, schrijft de raad.

Preventieplan

Om een tweede golf te vermijden adviseert de wetenschappelijke raad om preventieplannen te maken voor de grote steden. Hij vraagt de regering ook om de toegang tot testen te verbeteren, want door de grote vraag moeten mensen daar momenteel te lang op wachten.

Tot slot stelt de raad ook een strengere controle voor van reizigers die terugkomen uit risicolanden. Zij moeten bij hun vertrek of aankomst getest worden, en veertien dagen in quarantaine gaan.