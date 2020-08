Serieverkrachter die actief was rond ULB niet in beroep tegen veroordeling

De 44-jarige Yassine B., die eind juni veroordeeld werd voor een reeks verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, is niet in beroep gegaan tegen zijn veroordeling. Dat meldt het Brusselse parket. De Brusselse correctionele rechtbank had de man op 30 juni een gevangenisstraf opgelegd van 12 jaar. Bovendien moest hij zich ook vijf jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank.