Vermiste tiener leefde acht dagen op bessen

De 18-jarige Gia Fuda reed alleen door Cascade Mountains in de staat Washington toen haar wagen het begaf. De tiener overleefde acht dagen alleen in het bos, terwijl ze te voet op zoek ging naar een stad om hulp te zoeken.

De politie vreesde dat het meisje ontvoerd was nadat ze op 24 juli verdwenen was en haar auto teruggevonden werd op een afgelegen stukje in Cascade Mountains. Ze was op weg naar huis toen haar auto zonder brandstof viel en omdat ze zich diep in een ravijn bevond, had de telefoon van het meisje geen bereik. Onderzoekers beschouwden de verdwijning van het meisje als ‘verdacht’.

Het meisje werd voor het laatst gezien in een koffiebar. Een dag later werd haar auto gevonden. Onderzoekers vonden vervolgens een notitieboekje bij een beekje en volgden het water tot ze Gia vonden. Volgens de politie overleefde het meisje doordat ze water van het beekje dronk en bessen at.