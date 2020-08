Moederbedrijf van Brantano start zaterdag “meer dan waarschijnlijk” met uitverkoop

In de marge van het faillissement van modegroep FNG zal zaterdag “meer dan waarschijnlijk” gestart worden met een uitverkoop. In hoeveel winkels dat zal zijn en met hoeveel mensen is echter nog niet duidelijk. Dat heeft curator Geert Van Deyck dinsdagnamiddag aan Belga gezegd.

Dat er zaterdag mogelijk een uitverkoop start, wil niet noodzakelijk zeggen dat tegen dan de bankrekeningen gedeblokkeerd zullen zijn. “Dat is ook geen voorwaarde om te starten”, reageert Van Deyck. Volgens de curator wordt momenteel over zo’n deblokkering nog altijd onderhandeld met de banken en loopt het overleg in een positieve sfeer. Hoe er dan voor gezorgd zal worden dat het personeel betaald kan worden, wil Van Deyck niet kwijt. “Daar zorgen wij wel voor”, klinkt het.

LEES OOK. Bang dat je naar je online aankopen bij failliete Brantano, Fred + Ginger en CKS kan fluiten, en vier andere vragen die klanten zich nu stellen (+)

De curatoren hebben zich dinsdag ook verder gebogen over het inhoudelijke aspect van de dossiers en over de voorbereidingen met het oog op een eventuele verkoop van de activa. Ze bekijken voorts welke biedingen concreet zijn en wellicht zullen er in de loop van woensdag afspraken worden vastgelegd met kandidaat-overnemers, aldus Van Deyck. Hij bevestigt dat er zich verschillende kandidaat-overnemers hebben gemanifesteerd, onder wie ook de Nederlandse investeerder Martijn Rozenboom, maar verder wil hij er geen concrete namen op plakken. Hij gaf wel mee dat ex-topman van FNG Dieter Penninckx er niet bij is.

De Standaard meldde dinsdagochtend dat Rozenboom een sleutelrol speelde in de ­poging van ex-topman van FNG Dieter Penninckx om de Beneluxtak van FNG te laten doorstarten. Die poging mislukte echter, volgens de krant als gevolg van een veto van de Nederlandse bank ABN Amro tegen Rozenboom.