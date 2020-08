Nieuwe beelden tonen aanstormende Dodge in Houthalen

Er is nieuw beeldmateriaal opgedoken van de Dodge Ram die op zondagavond grote ravage aanrichtte in Houthalen. Op de video is te zien hoe de wagen komt aangestormd aan het kruispunt. De man reed in op 4 wagens aan de rode lichten, om daarna verder als spookrijder nog eens 9 auto’s aan te rijden. Er vielen 14 gewonden, waarvan 2 zwaargewond.