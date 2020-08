Van alcoholvergiftiging en epileptische aanval tot coma: waarom je alcoholgel beter niet laat rondslingeren

Laat geen alcoholgel rondslingeren in huis en zet het niet op ooghoogte van jonge kinderen, waarschuwt het Belgisch Antigifcentrum. De afgelopen maanden kregen de medewerkers er vijf keer meer oproepen binnen na incidenten met de gels. “Ouders bellen omdat hun kind het spul in de ogen of mond heeft gekregen. Dat is niet zonder risico, soms moeten we ze naar het ziekenhuis sturen.”

Door de coronacrisis is het gebruik van handgels ingeburgerd geraakt: mensen nemen het mee in hun tas of de wagen, hebben het in huis staan en komen er ook mee in aanraking in de supermarkt. Maar het ...