Een dode en verschillende gewonden door tropische storm Isaias

Minstens één persoon is overleden in een tornado veroorzaakt door de intussen gedegradeerde tropische storm Isaias in de Amerikaanse staat North Carolina. Verschillende mensen raakten ook gewond in het stadje Windsor, zei de gouverneur van de staat Roy Cooper in de show “Good Morning America”. Zo’n 370.000 mensen kwamen bovendien zonder stroom te zitten.

Het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC) heeft dinsdag gewaarschuwd voor “potentieel dodelijke stedelijke overstromingen” in de hoofdstad Washington en Baltimore. In delen van de Amerikaanse oostkust, waaronder de staat New York, werd gewaarschuwd voor tornado’s als gevolg van de tropische storm.

Dinsdagochtend zaten ook al bijna 370.000 mensen zonder stroom in North Carolina, aldus de autoriteiten van de staat. Netbeheerders hadden daarop mensen in overstroomde huizen geadviseerd om de stroom uit te schakelen om te voorkomen dat ze geëlektrocuteerd worden.

Isaias had maandagavond plaatselijke tijd de Amerikaanse kust bereikt. Ongeveer drie uur daarna was de orkaan gedegradeerd tot tropische storm. Rond 8 uur ‘s ochtends plaatselijke tijd (14 uur Belgische tijd) raasde de storm nog aan 110 kilometer per uur in het zuiden van de staat Virginia.