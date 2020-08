Zedelgem -

Maurits Jonckheere vierde dinsdag zijn honderdste verjaardag. Met zijn vrouw Elza Damme (98) woont hij nog samen thuis in de Magerhillestraat in Zedelgem De Leeuw. “Samen zijn we sterk en elke ochtend lees ik Het Nieuwsblad”, knipoogt de krasse eeuweling.