Tommelein sluit akkoord met NMBS: (vrijwillig) registreren als je naar kust wil

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft een akkoord gesloten met de NMBS over de extra treinen naar de kust. Er komt toch een soort aanmeldingssysteem voor wie naar zee wil met de trein, maar wel op vrijwillige basis via de app. En in het station moet je voorsorteren.

Na een hele dag vergaderen heeft de Oostendse burgemeester dan toch zijn conflict kunnen bijleggen met de NMBS. Bart Tommelein ligt in de clinch met de spoorwegmaatschappij sinds er vorige week vrijdag chaos uitbrak in het station van Oostende. Duizenden mensen stonden toen tegen alle corona-voorzorgsmaatregelen opeengepakt te wachten omdat een trein met een defect kampte. Tommelein eiste een aanmeldingssysteem en een veiligheidsplan, anders wou hij geen extra treinen meer naar zijn stad.

Dat aanmeldingssysteem komt er nu, in zekere zin. “Het is een vrijwillig systeem”, zegt Tommelein. “Je kan via de app van de NMBS ingeven dat je bijvoorbeeld om 11 uur de trein van Brussel naar Oostende wil nemen en om 19 uur de trein in omgekeerde richting. Vanaf het moment dat je dat hebt aangemeld, zal de NMBS je info kunnen sturen: of er vertragingen zijn, of er een technisch defect is, enzovoort. Er kunnen ook waarschuwingen komen als bepaalde lijnen te druk dreigen te worden.”

Dat systeem is helemaal niet nieuw, geeft ook Tommelein toe. “Ik was zelf verrast dat de NMBS het al bleek te hebben. We zullen het alvast uitdrukkelijk promoten.”

Tommelein legde zijn ruzie bij met de NMBS. Foto: Foto Kurt

De stad zal ook bekijken hoe ze haar eigen aanmeldsysteem om op het strand te gaan, kan combineren met de app. “Als je dan je een plaatsje op het strand reserveert, kunnen we je tegelijk ook info sturen over de trein.”

Voorts komt er ook een nieuw veiligheidsplan. Reizigers zullen bijvoorbeeld moeten “voorsorteren” als ze terug naar het binnenland willen. “De reizigersstromen richting Kortrijk, Antwerpen en Brussel zullen fysiek gescheiden worden met hekken”, zegt Tommelein.

De federale politie zal extra manschappen inzetten om alles in goede banen te leiden. De NMBS houdt intussen vast aan het plan om vanaf morgen extra treinen in te zetten. “Ik kan daar mee leven”, zegt Tommelein. “Omdat ik gekregen heb waar ik om vroeg: een veiligheidsplan en een vorm van aanmelding.”

Het wordt alleszins druk: voor zaterdag hebben zich al meer dan 5.000 mensen aangemeld voor een plaatsje op het strand.