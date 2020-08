Een opmerkelijk tafereel aan de Mechelsesteenweg tussen Leuven en Herent. Een anonieme weldoener heeft het op zich genomen om een vervaagd graffitiwerk van kunstenaar Bisser te restaureren. Bisser zelf is gecharmeerd door het initiatief: “Een dikke merci aan wie dit gedaan heeft.”

Het is een raadsel wie het werk gedaan heeft, maar het resultaat mag nog zijn. Een meterslang werk wordt tekening per tekening schoongemaakt, nadat het bijna helemaal verdwenen was onder een laag mos