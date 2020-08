Aalst probeert te begrijpen wat er met hun Ilse is gebeurd: “Ze was het beste uithangbord voor onze stad”

Op de terrassen aan de Grote Markt herhalen de Aalstenaren het vaak: Wè zèn graalich verschoeten. Ze zijn ferm geschrokken dat Ilse vermoord is. Altijd Ilse. Nooit Ilse Uyttersprot of de vorige burgemeester. Altijd enkel maar Ilse. Als was ze hun vriendin. Een vriendin die altijd spontaan op hen kwam toegestapt om te vragen hoe het ging. En nu is ze dood. Vermoord zelfs. Niet te vatten.