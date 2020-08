De goudprijs is dinsdag in de loop van de dag voor het eerst boven de symbolische drempel van de 2.000 dollar per troy ounce (31,1 gram) geklommen. Dat gebeurde rond 18.15 uur, waarna een lichte daling werd ingezet.

Sinds begin dit jaar is de goudprijs aan het stijgen. Op dit moment ligt de koers ruim dertig procent hoger dan in het begin van het jaar. Goud geldt als een veilige haven, nu de coronapandemie voor veel onzekerheid zorgt in de markten.