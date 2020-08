Lichaam uit de Maas gehaald in Luik

Het levenloze lichaam van een man is maandag iets voor 19 uur uit de Maas opgevist ter hoogte van de quai Van Beneden in Luik. Dat meldt het Luikse parket. Het was een voorbijganger die het lichaam opmerkte.

Het was de krant La Meuse die het nieuws dinsdag signaleerde. Dat werd later bevestigd door het parket. Het gaat om het lichaam van een nog niet geïdentificeerde man. Het parket heeft deskundigen aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Het parket preciseert nog dat het mogelijk gaat om een man die een paar dagen geleden van een bootje viel in Luik.