Groen en Ecolo zien nog geen basis voor regering met ecologisten

Na hun ontmoeting met Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) vragen Groen en Ecolo de koninklijke opdrachthouders om snel duidelijk te maken of ze een andere richting willen inslaan met het inhoudelijk project dat ze dinsdag hebben voorgesteld. De twee partijen hebben “kennis kunnen nemen van een basis die is voorbereid voor een formule zonder de groenen, maar nog niet voor een formule met ecologisten”. Ze vragen zich af of De Wever en Magnette bereid zijn hun onderling akkoord grondig aan te passen.

Groen en Ecolo gingen dinsdag langs bij De Wever en Magnette, die op zoek zijn naar extra zetels om een regering op de been te brengen waar nu al N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH deel van zouden uitmaken. De liberalen partijen hapten vorige week niet toe, zodat De Wever en Magnette nu de steven naar de groenen wenden.

Het was een respectvol en constructief gesprek dat ongeveer vier uur duurde, schrijven Groen en Ecolo dinsdagavond in een persbericht. Tijdens het onderhoud stond de inhoud centraal. De groenen hamerden er op de nood aan een regering die een trendbreuk realiseert, “zowel inzake klimaat als sociaal”. De eerste inhoudelijke krijtlijnen van wat N-VA en PS op tafel legden bevatten volgens Groen en Ecolo enkele waardevolle elementen, “zoals de verhoging van de pensioenen en maatregelen om op korte termijn de coronacrisis efficiënter te bestrijden”.

LEES OOK. Politicologen over nieuwe regering van maar 3 jaar: “Niet zonder gevaar”

Maar tegelijk blijven er heel wat lacunes en onduidelijkheden over, luidt het, “bijvoorbeeld qua klimaatbeleid, een eerlijke bijdrage van de grote vermogens of politieke vernieuwing”. Ook de bezorgdheid om de communautaire voorstellen van N-VA en PS is groot bij de groenen. “Onze staatsstructuur is aan een update toe, maar de voorgestelde pistes dreigen ons land net complexer en minder efficiënt te maken. Het dreigt bovendien heel wat tijd en energie te vragen die we nodig hebben voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”

Akkoord op korte termijn

Voor Groen en Ecolo is het ook noodzakelijk dat er een volwaardige regering komt, die tot het einde van de legislatuur blijft besturen. Dinsdagochtend raakte bekend dat N-VA en PS mikken op een regering van korte duur.

Wat N-VA en PS hebben uitgewerkt, legt de basis “voor een formule zonder de groenen, maar nog niet voor een formule met ecologisten”, zeggen Groen en Ecolo. De nota is meer op maat van een regering met liberalen dan met groenen geschreven, is te horen.

Groen en Ecolo vragen De Wever en Magnette daarom om op korte termijn duidelijk te maken of ze hun onderling akkoord grondig willen aanpassen. De twee partijen blijven zich constructief opstellen, maar benadrukken dat het inhoudelijk project van De Wever en Magnette allesbepalend zal zijn voor hun deelname aan een regering met N-VA en PS.

Zaterdag worden de twee partijvoorzitters voor een nieuw verslag op het Paleis verwacht.