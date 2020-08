Franse hotelgigant Accor schrapt duizend banen

De Franse hotelgigant Accor heeft maandag een besparingsplan voorgesteld dat neerkomt op het schrappen van een duizendtal banen. De groep heeft door de coronacrisis enorme verliezen geïncasseerd tijdens de eerste helft van het jaar.

De groep opereert onder merknamen als Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure en Pullman en heeft gedurende meerdere maanden de deuren moeten sluiten door coronalockdowns in heel wat landen. De recurrente kosten moeten met 200 miljoen euro omlaag tegen 2022 en dat vertaalt zich in besparingen op de personeelskosten.

“Het komt neer op het schrappen van duizend banen op een totaal van 18.000 “, zei Jean-Jacques Morin, adjunct-directeur-generaal van de groep in een telefonische persconferentie, zo meldt AFP. Morin gaf nog geen preciseringen over de landen waar de banen zullen sneuvelen.

Accor, de nummer zes in de wereldrangorde van grote hotelgroepen, heeft in het voorbije semester een verlies van 1,5 miljard euro opgetekend. Het zakencijfer is gehalveerd tot 917 miljoen euro. Niettemin heeft de groep in het voorbije half jaar toch nog 86 hotels geopend, wat goed is voor 12.000 bedden. In totaal heeft Accor 747.805 in 5.099 hotels.