Al thermografische kaart voor daken beschikbaar voor 69 Vlaamse gemeenten

Momenteel zijn er reeds voor 69 Vlaamse gemeenten volledige thermografische data voor daken beschikbaar. Afgelopen winter werden hiertoe nog eens 51 gemeenten overvlogen. Hun gegevens zullen tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn op de kaart. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Zuhal Demir, onder meer bevoegd voor Omgeving, op een schriftelijke vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. 180 gemeenten staan volgens Demir nog op de wachtlijst voor een dergelijke thermografische luchtfoto. De meteorologische omstandigheden om een dergelijke foto te maken zijn echter zeer specifiek. Het moet voldoende koud zijn, met een stabiele temperatuur, geen bewolking, weinig wind, nacht... Hierdoor komen er per jaar slechts enkele nachten in aanmerking om hiertoe een vliegtuig de gemeente te laten overvliegen.

“De combinatie van thermografische foto’s met een aanbod aan duiding en aansluitende begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende renovatiewerken lijkt een interessante en kostenefficiënte piste met een interessant bereik. De combinatie van de beschikbare daken- en gevelscans maakt de thermische verliezen op een laagdrempelige manier duidelijk en kan wellicht heel wat mensen mee ondersteunen richting renovatiebeslissing”, aldus Demir. Momenteel zijn dergelijke projecten een gemeentelijk initiatief dat niet centraal wordt opgevolgd. Demir wil starten met proefprojecten in regio’s met een goed uitgebouwd lokaal dienstverleningsaanbod rond energierenovatie.