Vriendin terreurverdachte bleef nog 4 jaar op luchthaven werken na aanslagen Parijs

De vriendin van terreurverdachte Ali El-Haddad Asufi, die in Frankrijk in voorhechtenis zit voor zijn vermeende rol in de aanslagen van Parijs, kon nog vier jaar lang op de luchthaven van Zaventem blijven werken mét een positief veiligheidsadvies van de Belgische overheid. Dat vernamen Knack en Le Soir van goedgeïnformeerde bronnen en wordt nu bevestigd door Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I en van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsadviezen.

De vrouw in kwestie was in de loop van 2020 komen aankloppen bij het Beroepsorgaan. “Ze werkte voor Swissport op de luchthaven van Zaventem”, zegt Lipszyc. “Daarvoor heb je een positief veiligheidsadvies nodig van de Nationale Veiligheidsoverheid, dat vijf jaar geldig blijft. Toen ze haar veiligheidsadvies wilde verlengen, werd dat geweigerd. Want wat bleek? Ze was de vriendin van een van de terreurverdachten van de aanslagen van Parijs én Brussel. In 2019 is hij aan Frankrijk uitgeleverd. Maar toen hij nog in België in voorhechtenis zat, bleef ze hem bezoeken in de gevangenis.”

“Tegen het Beroepsorgaan zei ze dat haar vriend beweert onschuldig te zijn en dat ze hem gelooft. Nochtans komen verschillende magistraten allemaal tot dezelfde lezing van de zaak. We voelden aan dat ze in ontkenning leeft. We hebben haar veiligheidsadvies dan ook niet vernieuwd. We trekken haar integriteit niet in twijfel, maar oordelen dat ze kan worden beïnvloed. En in luchthavens, kerncentrales, en andere plekken moeten we net risico’s vermijden.” Lipszyc is verbaasd dat de vrouw zo lang onder de radar kon blijven. “Ze bleef gewoon in Zaventem aan de slag. Pas toen ze een nieuw veiligheidsadvies aanvroeg, kreeg de Nationale Veiligheidsoverheid te horen dat zij het lief was van een terreurverdachte. Tussen de registratie van bepaalde informatie en de intrekking van een positief advies gaan soms jaren voorbij. Dat is onaanvaardbaar.”

“De afgelopen maand heb ik een aantal zaken aangekaart bij de ministers van Buitenlandse Zaken (Philippe Goffin, MR), Justitie (Koen Geens, CD&V) en Binnenlandse Zaken (Pieter De Crem, CD&V)”, zegt Lipszyc. Volgens hem reageerde minister Goffin, bevoegd voor de Nationale Veiligheidsoverheid, verbijsterd op de informatie.