Waterbedrijven vragen om verstandig om te gaan met water tijdens komende hittegolf

Deze week belooft volgens de weersvoorspellers zeer warm te worden. Helaas dragen dergelijke hoge temperaturen, in combinatie met het uitblijven van regen, ertoe bij dat ook ons watergebruik de hoogte in schiet. Daarom roeptsAquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders, op om verstandig om te gaan met kraanwater. “Nu met z’n allen volop water gebruiken om het gazon te besproeien of de auto te wassen, is geen goed idee”, stelt ook VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen zijn al waterbesparende maatregelen van kracht, meldt VMM. Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op verschillende waterlopen, wat meteen ook gevolgen heeft voor de recreatiemogelijkheden en landbouw. In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen.

Door de hoge temperaturen en de lage waterstanden wordt er op bepaalde plaatsen ook vissterfte verwacht door het gebrek aan zuurstof in de waterlopen. Wanneer je dit opmerkt, contacteer de milieudienst van je gemeente, zo vraagt VMM.

“We zien dat wanneer het warm en droog weer is, Vlamingen tot 40 procent meer kraanwater verbruiken”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. Extreme piekverbruiken op warme, droge dagen kunnen er lokaal wel toe leiden dat de vraag naar drinkwater de capaciteit van productie en toevoer overschrijdt.

“Daarom raden we steevast aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons of het wassen van onze wagens”, vervolgt Heyrman. “Hiervoor is regenwater een perfect alternatief of water dat je in de keuken of badkamer opvangt en hergebruikt. Dit is een oefening die we niet enkel in de zomer dienen te maken, maar doorheen het hele jaar.”

Besproei het gazon niet en was je auto niet

Andere tips: besproei je gazon niet met kraanwater. Geel gras herstelt vanzelf. Besproei planten, bloemen en groenten enkel als het niet anders kan. Doe het met een gieter (geen tuinslang), gebruik regenwater en doe het ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat.

Sla voorts ook eens een poetsbeurt van de auto over. Heeft die toch dringend een poetsbeurt nodig. Kies dan voor de betere carwash, die water hergebruikt, of was je auto met een emmer water in plaats van met de tuinslang.

Kies voor een douche in plaats van een bad. Laat de vuile borden opstapelen. Een grote afwas is altijd efficiënter en waterzuiniger, of je het nu met de hand of met de vaatwasmachine doet.

Meer besparingstips vind je op kraanwater.be/tips. Je kan er ook je eigen tip of idee kwijt.