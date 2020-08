KU Leuven-rector Luc Sels: “Hadden we twee jaar geleden wat we nu weten, hadden we zeker andere beslissingen genomen”

Had KU Leuven-rector Luc Sels twee jaar geleden geweten wat we nu weten over de dood van Sanda Dia, dan had hij een andere beslissing genomen tegenover de betrokken Reuzegom-leden. “Geen haar op mijn hoofd dat daaraan twijfelt”, zei hij dinsdagavond in Terzake. “Maar geef het gerecht nog tijd, en dan zullen wij nog een beslissing nemen.”

Toen de 20-jarige Burgerlijk Ingenieursstudent Sanda Dia twee jaar geleden overleed na een gruwelijk uit de hand gelopen doopritueel van studentenclub Reuzegom, kregen de betrokken leden een taakstraf van 30 uur opgelegd en moesten ze een paper schrijven. Daar kwam de voorbije dagen bijzonder veel kritiek op, sinds een reconstructie van de feiten verscheen in deze krant. Zo verscheen dinsdag een open brief waarin 24 professoren en medewerkers van de KU Leuven oproepen tot zwaardere straffen en schorsingen.

Rector Luc Sels vroeg dinsdagavond in Terzake tijd en ontkende dat de kous af is voor de universiteit. “Wij hebben die beslissingen genomen met de informatie die we toen hadden. 16 maanden geleden hebben die sancties in elke krant gestaan, en niemand heeft toen geklaagd.” Zwaarder straffen gaat Sels nu niet doen, zei hij. “Ook in de deze zaak is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Evident gaan wij aan zet zijn zodra het gerecht zich uitgesproken heeft in deze zaak. Wij zullen onze beslissing laten volgen op die sanctie.”

Strafpleiter Sven Mary riep de universiteit dinsdag ook op om zich burgerlijke partij te stellen, maar daar ging Sels niet op in. “Burgerlijke partijstelling doe je wanneer je zelf het slachtoffer bent in de juridische zin van het woord. Hadden wij dat toen gedaan, dan hadden we ons tegenpartij gesteld.” Hij wil vermijden dat het proces in de media gevoerd wordt en de beslissing van het gerecht zo beïnvloed wordt, zei Sels nog.