Na diplomatieke druk: reizen naar Zwitserland mag tóch weer

Het reisadvies voor Zwitserland wordt alwéér aangepast. Amper enkele dagen nadat de kantons Vallis en Vaud rood waren ingekleurd, worden ze weer groen. Het kanton Genève blijft wel rood.

De beslissing betekent dat mensen weer probleemloos naar de twee gebieden kunnen reizen, en dat wie er al zit, niet in quarantaine moet bij terugkeer. De wijziging is opmerkelijk, omdat de status amper een paar dagen geleden op rood was gezet. In Zwitserland werd die beslissing echter op onbegrip onthaald, omdat niet duidelijk was hoe ons land tot dat advies was gekomen. De gebieden tellen relatief gezien minder besmettingen dan ons land.

Probleemloos reizen

Die diplomatieke druk uit Zwitserland heeft resultaat gehad. “Vanaf woensdag 16 uur zal de status worden aangepast op de site”, bevestigt Buitenlandse Zaken.

Voor de twee hotels van Intersoc in het gebied (in Leysin en Zinal) is de aanpassing goed nieuws. De vakantiedienst van de christelijke mutualiteit CM heeft zo’n 550 gasten uit ons land ter plekke. “Voor hen is er goed nieuws dat zij niet in quarantaine moeten bij terugkeer”, zegt Johan Swinnen, algemeen directeur van Intersoc. “En de volgende reis die gepland naar onze hotels, vertrekt vrijdag. Ook die mensen, een 600-tal, kunnen dus probleemloos hun reis maken. Ze hadden de mogelijkheid gekregen om gratis hun reis te annuleren, maar niemand had dat al gedaan.”