Primeur in Nederland: voetbalster toegelaten in mannenelftal

De Nederlandse voetbalbond pakt uit met een merkwaardig nieuwtje. De 19-jarige Ellen Fokkema zal volgend seizoen voetballen in het eerste mannenelftal van amateurclub Foarut in de Nederlandse vierde klasse.

Normaal mogen meisjes tot en met de U19 gemengd voetballen in de hoogste regionen, maar daarna zijn ze verplicht om te kiezen om in de lagere categorie B te gaan voetballen of in een vrouwenteam. Met de keuze om Fokkema toe laten bij Foarut, wil de KNVB onderzoeken of het ook anders kan. Ze zullen later evalueren of mannen en vrouwen gemengd in categorie A kunnen aantreden.

Fokkema is uiteraard dolgelukkig met de uitzondering. “Het is fantastisch dat ik in dit team kan blijven spelen. Ik speel al sinds m’n vijfde met deze jongens samen en vond het toch wel jammer dat ik volgend seizoen niet meer met ze in een team zou kunnen voetballen.”

Bij de KNVB staan ze ook helemaal achter hun keuze. “De KNVB staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid. We vinden dat er voor iedereen op elke manier ruimte moet zijn in het voetbal”, duidt Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. “Ieder jaar komt er wel een verzoek binnen van een vereniging om een vrouw te kunnen laten voetballen in hun eerste mannenteam. In deze gevallen is er sprake van een mooie sportieve uitdaging die we niet willen blokkeren. Daarom starten we met deze pilot. De ervaring zal leren of en hoe het werkt.”