Als je terugkomt uit rode zone moet je in quarantaine, maar waar en met wie? En moet je nog werken?

Dagelijks komen tussen de 1.500 en 2.000 mensen terug van reis uit een rode zone. Zij moeten onmiddellijk in zelfisolatie en ook een coronatest doen. Dat is een wettelijke verplichting. Maar volgen er ook boetes voor wie niet thuis blijft? Mag je in quarantaine met je sociale bubbel? Of nog snel naar de supermarkt om een voorraad in te slaan? En kan de werkgever er iets tegenin brengen? Alle vragen beantwoord.