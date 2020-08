Mutualiteiten onder vuur: ziekenfondsen boycotten lokaal contactonderzoek

De ziekenfondsen speelden al een duistere rol in het Vlaamse contactonderzoek, en nu blijkt dat ze zelfs actief hebben geprobeerd om lokale alternatieven te boycotten. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) kon hun inmenging niet verantwoorden in een speciaal bijeengeroepen commissie.

Lokale alternatieven voor contactonderzoek kregen maandag dan toch groen licht, na dagen van tegenkanting. Maar er komt meer en meer duidelijkheid waarom zij zo lang aan de kant werden gehouden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid was al geen voorstander, maar vooral de ziekenfondsen – die het centrale contactonderzoek organiseren – stonden op de rem. Dat blijkt uit mailverkeer waar Het Nieuwsblad de hand op kon leggen.

Die ziekenfondsen beheren het Vlaamse contactonderzoek in samenwerking met enkele callcenters. Onder meer de opspoorders die aan huis komen als je telefonisch niet bereikbaar bent komen uit hun rangen. “Wij staan als ziekenfonds dicht bij de mensen”, was te horen toen het project van start ging. Opvallend dat ze dan nu lokale initiatieven wilden tegenhouden.

Minder geld

Toch is het vanuit economisch oogpunt niet onlogisch, al benadrukten de ziekenfondsen altijd geen winstbejag na te streven. Ze sleepten begin mei een monstercontract van zo’n 100 miljoen euro in de wacht om de contactopsporing in goede banen te leiden. Al hebben ze zoveel geld uiteindelijk niet ontvangen, toch krijgen ze nu zo’n 500 euro per dag per contactopspoorder.

Geen wonder dus dat ze zich in het nauw gedreven voelden, toen bleek dat lokale alternatieven als paddenstoelen uit de grond schoten. Want hoe minder werk voor de Vlaamse contactonderzoekers, hoe minder geld in de buidel van de ziekenfondsen.

Persoonsgegevens gebruiken

Hoe dan ook zijn ze niet aan hun proefstuk toe in dit dossier. Al van bij de aanvang van het contactonderzoek in mei rijzen er vragen over hun rol. De mutualiteiten hadden in hun ingediende offerte vermeld dat ze de persoonsgegevens van coronapatiënten wilden gebruiken voor hun eigen activiteiten. Die passage werd uiteindelijk geschrapt, op vraag van de Vlaamse regering, maar het legde in elk geval zorgwekkende ethische keuzes bloot.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA), een lid van de meerderheid nota bene, legde gisteren in een speciaal bijeengeroepen commissie die speciale rol van de mutualiteiten voor aan minister Beke. Hij slaagde er niet in om eenduidig te antwoorden op de prangende vragen. “Ik wil geen intentieprocessen voeren. Dit is een duidelijk kader waar ik politiek achtersta”, klonk het. Ook de Christelijke Mutualiteit, die de communicatie voor het Vlaamse contactonderzoek op zich neemt, was gisteren niet meer bereikbaar om de situatie toe te lichten.