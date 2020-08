Slechte generale repetitie: Waasland-Beveren onderuit tegen amateurs van Knokke

Waasland-Beveren beleefde gisteren een mislukte generale repetitie. De Waaslanders verloren hun laatste oefenmatch van de voorbereiding met 0-2 tegen Knokke, een ploeg uit eerste amateurklasse. Pijnlijk.

Doelman Lucas Pirard moest de match al na 24 minuten staken met een blessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Gabriel was zijn vervanger. W-B versierde wel een resem kansen, maar scoren lukte niet. De aanval blijft voorlopig de achilleshiel van de Waaslanders. Milosevic en Kobayashi troffen het doelhout. Een scorende spits is en blijft de hoogste prioriteit op de Freethiel. Maar ook in andere linies is versterking noodzakelijk. Het bestuur weet wat te doen.

Zondag opent Waasland-Beveren de competitie in 1A op het veld van Kortrijk.

Waasland-Beveren - Knokke: 0-2

Doelpunten: 29’ Savaete 0-1, 84’ De Kuyffer 0-2

Opstelling (1e helft) Pirard (24’ Gabriel) Vukcevic, Schoonbaert, Vukotic, Caufriez, Bizimana, Verreth, Heymans, Albanese, Koita, Milosevic

Opstelling (2de helft): Gabriel, Van De Wiel, Mertens, Wuytens, Knollenburg, Schryvers, Pejcic, Jubitana, Ben Omar, Kobayashi, Efford