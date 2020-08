Jongetje (6) doodgestoken door honderden hoornaars

Mon Kakada, een jongetje van zes, was zijn oma aan het helpen in de tuin toen ze per ongeluk een nest van hoornaars verstoorden. De cambodjaanse jongen werd gestoken door honderden hoornaars en overleefde het niet.

Samen met zijn oma Jen Oeun (62) was het jongetje takken aan het knippen toen hij op de ochtend van 21 juli een nest van hoornaars verstoorde. De buren hoorden hem plots schreeuwen en zagen hoe honderden insecten in een zwerm om hem heen vlogen. Ze haastten zich om te helpen maar Mon stier een paar minuten laten terwijl hij door zijn grootmoeder naar het lokale ziekenhuis werd gebracht. Zij werd ook meermaals gestoken toen ze hem tevergeefs probeerde te helpen en moest zelf ook een tijdje in het ziekenhuis verblijven.