Ex van moordverdachte Ilse Uyttersprot diende jaren geleden al klacht in: “Niet verbaasd dat hij nog slachtoffers maakt”

Om acht uur gisterochtend stapte Jurgen D. (49) het politiekantoor van Aalst binnen. “Ik heb mijn vriendin iets aangedaan”, verklaarde hij. Luttele momenten later vonden agenten het levenloze lichaam van Ilse Uyttersprot (53) in het appartement van de man. De ex-burgemeester en moeder van twee zonen was uren daarvoor met een hamer om het leven gebracht. Jurgen D. is niet onbesproken. In 2014 werd hij al veroordeeld voor partnergeweld.