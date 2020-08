Ecologisten stellen hun eisen en vragen snel “duidelijkheid” over hun rol

Vier uur lang keek de afvaardiging van Ecolo-Groen preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) in de ogen. Het overleg opblazen doen ze niet, hun eisen stellen wel. Want ze zijn nog lang niet overtuigd of De Wever en Magnette hun opening menen. “Daar moet gauw duidelijkheid over zijn”, klinkt het.