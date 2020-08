Waanzinnige explosie dompelt Beiroet in rouw: minstens 78 doden en 3.700 gewonden

Een waanzinnige ontploffing heeft in de Libanese hoofdstad Beiroet aan minstens 78 mensen het leven gekost en een onmetelijke ravage veroorzaakt. Meer dan 3.700 mensen liepen verwondingen op, wat tot chaos leidde in de beschadigde ziekenhuizen. Duizenden tonnen kunstmest die al jaren opgeslagen lagen in de haven, veroorzaakten de explosie.

Een gigantische paddenstoelwolk steeg dinsdagmiddag op in de haven van Beiroet. Even daarvoor was brand ontstaan in een loods waar inbeslaggenomen explosief materiaal bewaard werd.

Het ging om ammoniumnitraat ...