Corona sloeg toe in Ajax-selectie: 13 leden hebben antistoffen in hun bloed

Het coronavirus heeft flink rondgewaard in en rond de selectie van Ajax. Dat is de opmerkelijke uitkomst van de bloedtest die de staf en het eerste en tweede elftal van de Amsterdamse topclub in juni – in de aanloop naar het nieuwe seizoen – ondergingen.

Dertien stafleden en spelers van de circa negentig geteste personen blijken antistoffen tegen Covid-19 in hun bloed te hebben.

“Het klopt dat een aantal spelers en stafleden het coronavirus heeft gehad”, bevestigt hoofd communicatie Miel Brinkhuis, die vanwege de privacywetgeving niet op namen en aantallen ingaat. “Ik wil benadrukken dat er op dit moment niemand corona heeft en – behoudens André Onana, die lichte enkelklachten heeft – iedereen dinsdag op de training aanwezig was.”

Naast de wekelijkse coronatesten heeft Ajax ervoor gekozen alle trainers en spelers van Ajax 1, Jong Ajax én alle personeelsleden rond beide elftallen ook te testen op antistoffen. Dit komt voort uit de nauwe samenwerking met het Universitair Medisch Centrum. Het doel is precies in kaart te krijgen wie het coronavirus onder de leden heeft gehad en vanwege eventuele restverschijnselen in de gaten moet worden gehouden.