Klaar voor de overdosis? Alles wat u moet weten over de herstart van de Europa en Champions League

Hoezee, vanaf vanavond is het weer Europees voetbal op tv! De grootste krakers van de Europa League en de Champions League komen eraan. In minder dan drie weken wordt alles van de 1/8ste finales tot de eindstrijd erdoor gejaagd. Zet u schrap voor het vreemdste einde ooit van een Europees seizoen.

1. Drie weken overdosis

Vanaf vanavond tot en met zondag 22 augustus kan u elke zwoele zomeravond doorbrengen met Europees voetbal voor uw neus. Of toch bijna elke avond. Alleen op een zweterige zondag (9 augustus), een drukkende donderdag (20/8) en een zonnige zaterdag (22/8) zal u alsnog naar de Jupiler Pro League moeten uitwijken. Of gewoon een voetballoos avondje achter een mondmasker zitten wegpuffen om een overdosis te ontlopen, dat kan ook.

Het is vooral uitkijken naar de week van 17 augustus, waarin de halve finales van beide toernooien worden afgewerkt én meteen ook de finale volgt. Op vrijdag 20 augustus kent de Europa League zijn winnaar, twee dagen later ook de Champions League. Voor Europa League heeft Sporza recht op de samenvattingen en een livewedstrijd per speeldag, de CL-duels worden nog steeds verdeeld onder Vier en Q2 en zijn ook te volgen op Proximus.

2. Hotspots in Duitsland en Lissabon

Vanavond begint het drie weken durende voetbaldelirium met de 1/8ste finales van de Europa League. Wie zijn heenwedstrijd op verplaatsing afwerkte, speelt de return thuis, zij het zonder publiek. Dat klink belachelijk logisch. Maar omdat de heenwedstrijden Inter-Getafe en Sevilla-AS Roma al in maart werden uitgesteld, worden die duels nu op neutraal terrein afgewerkt, in één enkele wedstrijd in het Duitse Ruhrgebied. Vanaf de kwartfinales zijn Keulen, Duisburg, Düsseldorf en Gelsenkirchen het toneel van alle verdere matchen, de finale (Keulen) incluis.

Hetzelfde geldt voor de Champions League. Zo spelen Manchester City en Juventus straks nog gewoon thuis, maar is Lissabon de plek waar alles vanaf de kwartfinales wordt afgewerkt. Ook al in één wedstrijd. Met alle clubs op een kluitje wordt het, zeker in Lissabon, nauwlettend toezien op het naleven van de coronamaatregelen om een doemscenario te vermijden.

3. Lukaku bijt de spits af, zeven Duivels voor CL-winst

Vanavond kan u meteen zien hoe de Italiaanse vicekampioen Inter zich weert tegen Getafe. Romelu Lukaku was goed voor zes goals sinds de herstart en verloor slechts één wedstrijd, terwijl Getafe er sindsdien slechts één won. Wordt dat een eitje voor Big Rom? Ook Koen Casteels – tegen Shakhtar – en Leander Dendoncker – versus Olympiakos – zijn nog actief in de Europa League.

Voor eindwinst in de Champions League dingen nog zeven Rode Duivels mee. Eden Hazard en Thibaut Courtois moeten vrijdag in Manchester in de 1/8ste finales tegen Kevin De Bruyne een 2-1-nederlaag goedmaken. In principe mét een herstelde Hazard. Jason Denayer kan diezelfde avond met Lyon Italiaans kampioen Juventus wippen. Daags nadien is het uitkijken naar wat Dries Mertens met Napoli vermag in Barcelona (1-1). Volgende week is het sowieso ook de beurt aan Timothy Castagne, met Atalanta in de kwartfinales tegen PSG, en Yannick Carrasco, wiens Atlético het opneemt tegen Leipzig.

Wint Romelu Lukaku met Inter de Europa League? Foto: EPA-EFE

4. Geen Meunier, noch Cavani of Osimhen

Omdat het nog steeds gaat om wedstrijden van vorig seizoen zijn er ook opvallende afwezigen. Wie u tegen Atalanta bijvoorbeeld niet meer in een PSG-shirt zal zien, zijn Thomas Meunier en Edinson Cavani. In tegenstelling tot Thiago Silva weigerden zij hun contract met twee maanden te verlengen. Kwestie van het risico op een blessure bij hun nieuwe werkgever te vermijden.

Miralem Pjanic, die de overstap naar Barcelona maakt, treedt nog niet aan bij zijn nieuwe club, maar nog gewoon bij Juventus. Pech voor Barça. Gelukkig voor Messi en co. kan tegenstander Napoli nog geen beroep doen op de nieuwe spits Victor Osimhen, pas overgekocht van Lille.

Gekker is het nog voor Timo Werner. Die speelt niet meer mee met Leipzig, maar mag ook nog niet bij zijn nieuwe werkgever Chelsea opgesteld worden. The Blues missen om die reden ook Hakim Ziyech, terwijl Bayern München nieuwkomer Leroy Sané nog in stelling kan brengen. In de Europa League is het overigens ook zo. Daar moet AS Roma Chris Smalling missen omdat de onderhandelingen met zijn moederclub Man United spaak liepen.

5. Atalanta zonder zijn Messi, PSG zonder ritme

Maar het kan nóg erger. Sommige wedstrijden zijn werkelijk overbodig. Zo moet LASK, een jaar geleden nog tegenstander van Club Brugge, een overbodige return afhaspelen nadat het voor eigen publiek 0-5 voor de broek kreeg van Manchester United. En dat voor een ploeg wiens laatste wedstrijd al dateert van een maand geleden. Én LASK werd vier punten afgetrokken omdat het een teamtraining hield in volle coronatijd.

Of wat gezegd van Lyon en PSG, die sinds maart nog maar één officiële wedstrijd meer speelden, de finale van de Ligabeker? Straks zal blijken of die oefenwedstrijden tegen Waasland-Beveren of Antwerp enig nut hadden.

Evenmin gediend met het oponthoud is Atalanta, dat sterspeler Josip Ilicic wellicht moet missen tegen PSG. De man die in de 1/8ste finales nog vijf keer scoorde in het tweeluik tegen Valencia keerde terug naar zijn familie in Slovenië wegens een privékwestie. Er wordt gesproken van mentale problemen, mogelijk zelfs een depressie. “Dat weegt op Atalanta”, weet PSG’er Matteo Verratti. “Een beetje zoals Barça Messi zou missen of Juventus Ronaldo.” Die laatstgenoemde twee doen overigens wel gewoon mee.