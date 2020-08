Fulham en Denis Odoi verzekeren zich van jackpot met promotie naar de Premier League

Denis Odoi mag het volgend seizoen in de Premier League proberen met Fulham Foto: Action Images via Reuters

Er is volgend seizoen terug Premier League-voetbal te zien op Craven Cottage. Fulham heeft de finale van de Championship play-off gewonnen op Wembley. De Londense club klopte Brentford na verlengingen met 1-2.

Joe Bryan brak de ban voor Fulham in minuut 105 met een bizarre vrije trap. Brentford-doelman David Raya zag er niet goed uit op zijn stuitende bal. In de tweede verlenging gaf Bryan Brentford helemaal de doodsteek met z’n tweede van avond. Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) scoorde nog tegen in de slotminuut, maar het doelpunt van de Deen kwam te laat.

Dennis Odoi startte in de basis, maar werd vervangen in minuut 110. De verdediger maakte de overstap van Lokeren naar Fulham in 2016. Naast Odoi spelen ook nog wat andere ‘Belgen’ bij Fulham. Ook Neeskens Kebano (ex-Genk en Charleroi), Anthony Knockaert (ex-Standard) en topschutter Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) maken deel uit van de selectie.

Alle twintig ploegen die volgend jaar in de Premier League zullen aantreden, zijn nu gekend. Eerder verzekerden Leeds United en West Bromwich Albion zich al van promotie. Watford, Bournemouth en Norwich City degraderen.

Bekijk hier het doelpunt dat Fulham op weg zette naar promotie:

😳 | Wat een gek doelpunt! Fulham op weg naar de Premier League? 🆙🔥



0️⃣-1️⃣ #BREFUL #EFLPlayOffs 🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿 pic.twitter.com/XZZbZvI9hr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 4, 2020

Foto: Action Images via Reuters