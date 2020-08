Eerste speeldag staat voor de deur, maar virologen willen nog altijd geen voetbal in Antwerpen: vandaag eindelijk meer nieuws?

Wanneer wordt de knoop nu doorgehakt? Het openingsweekend van de Jupiler Pro League nadert en nog altijd weten de Antwerpse clubs niet of ze (in eigen huis) mogen spelen.

Ze zijn het stilaan zat, de onduidelijkheid. Antwerp, Beerschot, KV Mechelen, de Pro League en de voetbalbond verwachten vandaag eindelijk uitsluitsel over het Antwerpse profvoetbal. Ze hebben er de voorbije dagen alles aan gedaan om de instanties te overtuigen dat ze goed omgaan met corona en dat het bestaande protocol werkt. Ze hebben ook nog extra voorzorgsmaatregelen aanvaard. Bovendien veroorzaakten de beker- en promotiefinale amper of geen incidenten. Maar toch ziet het er niet goed uit.

Gisteren zat expertengroep Celeval samen, want het moet een advies aan provinciegouverneur Cathy Berx geven. Maar als het van zowat alle virologen in de expertengroep afhangt, mogen de Antwerpse clubs de komende weken dus niet met contact trainen en geen wedstrijden op eigen bodem afwerken. Alle contactsporten gelijk voor de wet, klinkt het. Vanmiddag om 12 uur geeft Berx een persconferentie, maar volgens haar woordvoerster gaat het om “een algemene herevaluatie. Een stand van zaken over het voetbal wordt niet gegeven.”

Een beslissing mag toch niet te lang meer op zich laten wachten. Iedereen kijkt nu naar de politici op federaal niveau. Maar als er straks een njet komt, wat dan? Zomaar de wedstrijden omdraaien – Antwerp dat dan maar op Moeskroen moet spelen, KV Mechelen dat maar naar Anderlecht moet – wordt niet evident. De wedstrijden uitstellen dan maar? Of de competitiestart? Het zou een drama zijn.