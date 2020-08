“Bayern is dé topfavoriet in de Champions League, en ook PSG moet in de finale staan”

Eindelijk hervat de Champions League. Dat blijft toch de crème de la crème, waarnaar de voetballiefhebber reikhalzend uitkijkt – ikzelf ook. Gedwongen door corona is de eindfase in een andere formule gegoten – een Final 8 in Lissabon –, wat het een beetje WK-achtig maakt. Maar het zou weleens dé oplossing kunnen zijn voor de toekomst.