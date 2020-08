Kwart minder studentenarbeid in juli dan vorig jaar

Tijdens de eerste maand van de zomervakantie is de studentenarbeid met 24 procent teruggevallen in vergelijking met een jaar eerder, toen een recordaantal studenten werkte in de zomermaanden. Dat blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. Indien de trend heel de zomervakantie aanhoudt, komt dat neer op 116.000 studenten minder aan het werk. Ook sectorfederatie Federgon merkte aanzienlijk minder activiteit op in de eerste vakantiemaand.

“Na de desastreuze terugval tijdens de paasvakantie (in volle lockdown) waarbij twee op de drie studentenjobs werden geschrapt, tekende zich de maanden nadien een gestage verbetering af”, zegt Randstad. “Het was afwachten hoe een en ander ging evolueren tijdens de zomervakantie, nog steeds de periode waarin de meeste studenten aan het werk gaan.” In 2019 werkten nog 465.000 studenten tijdens de zomermaanden.

In de eerste maand van de zomervakantie was er een terugval van 24 procent van de studentenarbeid, zowel in uren als in aantal personen. De daling in de vraag naar studenten heeft zich dus niet meteen vertaald in een gemiddeld lager aandeel uren per student, merkt Randstad op.

De achteruitval is merkbaar in nagenoeg alle sectoren. Horeca en pretparken tekenen voor een achteruitgang van respectievelijk 50 en 30 procent. Ook heel wat industriële sectoren (metaal, voeding) en banken en verzekeringen werken dit jaar met minder studenten. In de bouw en de chemie blijft de achteruitgang redelijk beperkt (-15 procent). De enige uitzonderingen zijn de kleinhandel voeding, de logistiek en de gezondheidssector, waar de tewerkstelling van studenten min of meer op peil blijft. Geen enkele grote sector laat een winst optekenen.

Toekomst onzeker

Federatie voor de uitzendsector Federgon zag in de eerste weken van juli eveneens een aanzienlijke terugval van de activiteiten, zonder er al een cijfer op te willen plakken. “Bepaalde evenementen gaan niet door, er is minder vraag vanuit de pretparken en bedrijven willen eerst al hun werknemers weer aan de slag krijgen vooraleer ze studenten aannemen”, verklaart woordvoerster Lien Persyn de terugval.

Randstad wijst er wel op dat de arbeidsmarkt voor studenten zich gedurende de gehele maand juli heeft hersteld: in het begin van de maand was de terugval nog meer dan 30 procent in vergelijking met vorig jaar, maar naarmate de maand vorderde, daalde dat tot ongeveer 18 procent.

De toekomst blijft echter onzeker door de verstrenging van de coronamaatregelen. “In Antwerpen bijvoorbeeld werden meerdere opdrachten voor de maand augustus voor studenten geannuleerd de voorbije week”, klinkt het.