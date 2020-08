Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag blijft stijgen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Vanaf 26 juli tot en met 1 augustus ging het om gemiddeld 535,4 gevallen per dag, een stijging met 58 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt woensdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal zijn in België al 70.648 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 334 meer dan een dag eerder gemeld.

Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een stijging. De voorbije week werden gemiddeld 22,7 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 27 procent in één week tijd.

In totaal zijn 9.852 mensen overleden aan Covid-19. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder gemeld.