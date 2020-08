Sarah (29) lacht met stereotiepe hippe millennials op sociale media: “Allemaal een rugzak van Fjällraven, matcha thee en een monstera van de plantenmarkt”

Berchem / Brussel -

“Wat is dat tegenwoordig met al die podcasts van witte dertigers?” Wanneer de uitgeweken Brusselse Sarah Leemans (29) over haar stereotiepe millennial spreekt is ze niet te stoppen. Ze gooit alle clichés over de hippe Belg op een hilarische hoop op haar sociale media. Wat blijkt? Haar pagina Dansaertvlamingen, naar de Brusselse Dansaertwijk, is perfect toepasbaar op pakweg Zurenborg in Antwerpen.