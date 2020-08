Virgin Atlantic vraagt faillissementsbescherming in VS aan

Luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic Airways heeft in de Verenigde Staten een vorm van faillissementsbescherming aangevraagd. De vliegmaatschappij van de Britse zakenman Richard Branson staat door de coronacrisis op de rand van het faillissement en kon geen beroep doen op steun van de overheid.

In New York is Virgin Atlantic een zogeheten Chapter 15-procedure begonnen. Daarmee vragen niet-Amerikaanse bedrijven in de VS een vorm van uitstel van betaling aan, waarbij ze worden beschermd tegen juridische claims van schuldeisers.

Eerder op de dag meldde Virgin Atlantic aan een Britse rechtbank dat de bedrijfskas, zonder reddingspakket ter waarde van 1,2 miljard pond ( 1,3 miljard euro), volgende maand leeg is. Het bedrijf, dat voor 51 procent in handen is van Branson, hoopt erop dat de rechter in het Verenigd Koninkrijk het bewuste reddingsplan bindend verklaart voor alle schuldeisers.

Binnen dat reddingsplan worden schulden van Virgin Atlantic uitgesteld of kwijtgescholden, onder andere door de Virgin Group van miljardair Branson zelf. Daarnaast kunnen bepaalde schuldeisers, waaronder mede-aandeelhouder Delta Airlines, hun leningen omzetten in aandelen.

Leveranciers wordt gevraagd een deel van hun vorderingen bij de noodlijdende vliegmaatschappij kwijt te schelden.