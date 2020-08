Wordt het een lange hittegolf? Zeer hoge temperaturen blijven ook volgende week aanhouden

Het wordt woensdag al zomers warm, maar vanaf donderdag gaat het kwik pas echt de hoogte in, met temperaturen tot boven de 30 graden. En volgens het KMI zal de hittegolf ook al zeker tot begin volgende week blijven duren.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

Woensdag wordt het zomers warm: we halen 24 graden aan zee, zo’n 28 graden in het centrum, en rond 29 graden in de Kempen. Vannacht blijft het rustig, droog en vrijwel helder, met minima tussen 12 en 17 graden.

Donderdag wordt het op vele plaatsen tropisch warm. De maxima schommelen rond 31 à 32 graden op veel plaatsen, in de Kempen kan het lokaal 33 graden worden. Aan de kust kan er in de namiddag een matige zeebries opsteken, waardoor het kwik op het strand blijft steken op zo’n 25 of 26 graden.

Vrijdag wordt het nog warmer. Het wordt zo’n 34 graden in het centrum van het land. Zaterdag verloopt opnieuw veelal zonnig, met maxima rond 35 à 36 graden in het centrum van het land. Aan zee blijft het koeler met zo’n 28 graden.

Ook op zondag wordt het erg warm met maxima rond 33 à 34 graden in het centrum. Zeer lokaal is er kans op een warmteonweer, al is die kans eerder klein. Aan zee blijft het beduidend koeler met daar maxima rond 24 graden.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

De hitte lijkt ook begin volgende week aan te zullen houden. Op veel plaatsen in het binnenland kan het kwik rond of boven 35 graden uitkomen, al is de ontwikkeling van een geïsoleerd onweer niet uit te sluiten.