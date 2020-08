Wayne Rooney is lyrisch over Kevin De Bruyne, die hij vergelijkt met twee Premier League-iconen: “Top drie in de wereld”

Kevin De Bruyne verdedigt vrijdag met Manchester City in de 1/8ste finales van de Champions League een 1-2-voorsprong tegen Real Madrid. Als het van Wayne Rooney afhangt, dan schakelen de Citizens de ploeg van Thibaut Courtois en Eden Hazard uit. De Engelse legende vindt dan ook dat ‘KDB’ een van de “drie beste voetballers ter wereld” is.

Rooney schreef die woorden neer in The Times, waar hij enorm veel lof over had voor de Rode Duivel en spelmaker van Manchester City.

“Er bestaat geen twijfel over dat De Bruyne het grootste wapen van zijn ploeg is”, aldus de 34-jarige aanvaller van Derby County. “Hij is een van de drie beste voetballers ter wereld op dit moment. Tegen hem spelen was voor mij echt nooit gemakkelijk. Ik herinner me nog dat Everton mij en Morgan Schneiderlin in een 4-4-2 gebruikte tegen het middenveld van City met De Bruyne, David Silva en Fernandinho, plus Sterling die diep uitzakte. Ze hadden altijd het overtal. Ik en Schneiderlin vroegen ons constant af wat er aan het gebeuren was. Na 37 minuten stonden we 3-0 achter en hadden we 18 procent balbezit in die wedstrijd.”

Foto: AFP

Volgens Rooney heeft De Bruyne dan ook wat weg van een Engels icoon. “Hij doet me een beetje denken aan Steven Gerrard”, klinkt het. “Hij drijft altijd wat naar de rechterkant en speelt van die briljante doorsteekballen, zoals Stevie vroeger deed. Waar ik het meeste van hou… De Bruyne pakt zijn kansen, hij neemt risico’s en kiest niet voor de makkelijke pass. Hij gaat voor de moeilijke. Je ziet zijn ploeggenoten bewegen wanneer hij aan de bal is. Dat is zowat het grootste compliment dat je kan geven aan een middenvelder.”

De 120-voudig international spreekt dan ook uit ervaring. “Toen ik samenspeelde met Ryan Giggs, dook ik altijd de ruimte in. Ik wist dat hij mij zou proberen te vinden. Als dat lukte, dan stond ik alleen voor doel. De Bruyne is net zo’n speler. Teams denken dat ze hem kunnen dwingen om horizontaal te spelen, maar hij kan ballen door de smalste gaatjes steken.”