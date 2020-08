Grote twijfels over Eden Hazard richting Europese kraker tegen Manchester City (en Nederlanders vinden hem een “flop”)

De kans dat Eden Hazard donderdag in de basis staat bij Real Madrid is vrij klein. Volgens de Spaanse kranten Marca en AS ondervindt de Rode Duivel nog teveel last van zijn enkel.

De Koninklijke moet in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales in de Champions League een 1-2-nederlaag goedmaken tegen Manchester City, in Engeland. Daarvoor rekent Zinédine Zidane op Hazard, maar die lijkt niet voldoende fit om aan de aftrap te kunnen verschijnen.

Onze landgenoot staat woensdag op de voorpagina van AS, dat stelt dat zijn enkel Hazard nog teveel parten speelt. “De kansen dat hij starten tegen City zijn zeer klein”, klinkt het.

Bij Marca klinkt hetzelfde geluid. Hazard ondervindt teveel ongemak van zijn enkel en Zidane zou graag met een fitte basiself de zware taak in Manchester aanvatten. “De beslissing moet nog genomen worden, maar de blessure aan zijn rechterenkel blijft aanslepen”, aldus de huiskrant van De Koninklijke. “Bovendien staat Vinicius klaar om te starten aangezien de Braziliaan in perfecte fysieke conditie terugkeerde van vakantie.”

Hazard is al het hele seizoen op de sukkel bij De Koninklijke. Eerst was er een probleem met zijn hamstrings, daarna een zware enkelblessure na een trap van Thomas Meunier in de Champions League en onlangs nog een stevige tik in de competitie. Hazard, die afgelopen zomer voor 100 miljoen euro werd weggekocht bij Chelsea, zit dit seizoen aan 21 optredens voor de Spaanse topclub. Daarin was hij goed voor één doelpunt en zeven assists.