Zeker één Belg om het leven gekomen bij explosie in Beiroet: “Het leek wel een oorlogszone”

Bij de enorme explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet is al zeker één Belg om het leven gekomen. Dat bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken.

“Er bevinden zich volgens onze gegevens zo’n 2.200 Belgen in de ruime omgeving van Beiroet”, zegt woordvoerder Karl Lagatie. “Die hebben gisteren allemaal een sms’je gekregen van onze ambassade, met de vraag of alles oké was en of ze hulp nodig hadden. Op die manier hebben we via de familie helaas vernomen dat er één landgenoot om het leven is gekomen bij de ontploffing.” Over de identiteit van de Belg in kwestie wil Buitenlandse Zaken nog niet communiceren.

Het is niet duidelijk of er nog meer Belgen slachtoffer werden van de explosie. “We hebben nog niet van iedereen een bericht terug ontvangen”, aldus Lagatie.

Ambassade zwaar beschadigd

Ook het gebouw van de Belgische ambassade in de stad raakte zwaar beschadigd, maar daar raakte niemand gewond. “Het gebouw heeft grote materiële schade geleden, en zal de komende weken al zeker niet gebruikt kunnen worden”, zegt Lagatie. “De ambassadeur is ter plaatse gegaan, en heeft het over een oorlogszone. De schade is blijkbaar ongezien, alle bureaus zijn kapot. We blijven de toestand van nabij opvolgen, en zijn klaar om bijstand te verlenen aan Belgen ter plaatse.”

Er vielen geen gewonden in het gebouw, “dat was gelukkig leeg op het moment van de explosie.” Twee Belgische medewerkers van de ambassade en twee familieleden van ambassadepersoneel raakten elders wel lichtgewond door rondvliegend glas.

Belgische noodhulp

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin sprak al met de Libanese ambassadeur in Brussel om zijn solidariteit te betuigen en om bijstand aan te bieden. België bood hulp aan via het B-Fast team. “Maar er is nog geen specifieke vraag gekomen”, aldus Lagatie. Grote delen van de Libanese haven zijn zeer zwaar gehavend. “Vraag is dan ook hoe en waar in de haven kan aangemeerd worden.” Minister Goffin zal later vandaag contact opnemen met zijn Libanese ambtgenoot.

Ook premier Sophie Wilmès betuigde woensdagochtend haar medeleven via Twitter. “België staat na deze tragedie achter #Beiroet”, aldus de premier. “Ons medeleven gaat uit naar alle slachtoffers en hun geliefden in deze zware tijden. In het bijzonder ook naar onze landgenoot die bij dit ongeluk om het leven kwam.”