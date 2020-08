Nieuwe Disney-film wordt enkel op Disney+ uitgebracht

Disney, dat dinsdag rode beurscijfers liet optekenen als gevolg van de coronacrisis, zet volop in op streaming. Het bedrijf gaat zijn film ‘Mulan’, waarvan de release al herhaaldelijk werd uitgesteld, daarom exclusief op het streamingkanaal Disney+ uitbrengen. Daarnaast komt Disney volgend jaar ook met een nieuw streamingaanbod -Star- met de catalogus van Fox.

De aankondiging is alvast slecht nieuws voor de bioscoopsector. In de Verenigde Staten zijn er nog heel wat bioscopen gesloten, maar in Europa openden de meeste filmzalen al weer de deuren. Het aantal bezoekers valt wel tegen.

‘Mulan’ zou volgende maand al te zien zijn op Disney+, voor ongeveer 30 dollar, zo maakte Disney bekend. De avonturenfilm met de Chinese heldin Hua Mulan zou aanvankelijk in maart gelanceerd worden, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. De Hollywood-première kon wel nog plaatsvinden, maar nadien gingen de bioscopen op veel plaatsen op slot.

Disney+ telt wereldwijd al 60,5 miljoen abonnees en is vanaf volgende maand ook in België beschikbaar.