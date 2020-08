Hoe hetzelfde goedje als in Beiroet bijna 80 jaar geleden ook ons land in rouw dompelde

De enorme ontploffing in Beiroet heeft de volledige omgeving verwoest. De beelden doen terugdenken aan een gelijkaardige ramp in een chemische fabriek in Tessenderlo. Op 29 april 1942 explodeerde daar 200 ton ammoniumnitraat – net als in Beiroet. Het vergde een zware tol: 190 doden, 1.000 gewonden. Dit is hun verhaal.