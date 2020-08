In een elektriciteitscentrale in Herstal heeft zich woensdagochtend omstreeks 6 uur een brand en explosie voorgedaan. Dat meldt de brandweer van Luik. Er zijn geen gewonden, maar de schade is wel aanzienlijk, want “alles stond in brand”.

De centrale in de rue Malvoie was in dienst van netbeheerders Resa en Elia. Als gevolg van het incident vielen de inwoners van de gemeenten Herstal, Oupeye en Bassenge zonder elektriciteit. De oorzaak van de brand is nog onbekend.