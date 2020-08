Van levenslustige, liberale stad naar oorlogszone: Beiroet vreest voor schaarste en honger na explosie

Beiroet ontwaakt woensdag met een nieuw litteken. De zoveelste klap die de stad en haar murw gebeukte inwoners moet verwerken. Nu geen bommen of raketten, maar een gigantische explosie, waarschijnlijk het gevolg van nalatigheid door incompetente en corrupte politici. Het resultaat is hetzelfde: de Libanese hoofdstad ligt weer in puin.