Anderlecht kondigt transfer Percy Tau aan: “Deze club past bij mijn voetbalstijl”

Percy Tau speelt komend seizoen voor Anderlecht. De aanvaller, die tijdens de vorige campagne voor Club Brugge speelde, wordt voor één seizoen gehuurd van Brighton. “De snelle Zuid-Afrikaan past in het spelsysteem van paars-wit: hij is snel, technisch sterk en doelgericht”, klinkt het.

LEES OOK. Spurtbom Mustapha Bundu moet volgende aanvallende versterking van Anderlecht worden (+)

“Percy is een speler die de hoofdstad en de competitie reeds kent. Hij is een creatieve, technisch sterke, snelle en wendbare speler en kan op verschillende aanvallende posities uit de voeten”, aldus sportief directeur Peter Verbeke. “Daarnaast heeft hij reeds aangetoond efficiënt en beslissend te kunnen zijn. Wegens de COVID 19 crisis heeft Percy zich niet naar behoren kunnen voorbereiden en moeten we hem nog even tijd geven om belangrijk te zijn voor ons, maar we zijn natuurlijk blij met zijn toegevoegde waarde voor onze kern.”

Tau kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe ploegmaats en de technische staf. “Ik maak deel uit van een elftal dat altijd wil voetballen en aanvallen. Dat is me op het lijf geschreven. RSC Anderlecht past bij mijn voetbalstijl. We zijn voor elkaar gemaakt. Ik zal er alles aan doen om mijn steentje bij te dragen en de club terug te loodsen naar waar het thuishoort :de top van het Belgisch voetbal te loodsen.”

Bienvenue au Sporting Percy. 🇿🇦 Snel. Technisch sterk. Doelgericht. Un artiste qui travaille dur. pic.twitter.com/v50rjqsvtc — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 5, 2020

De dribbelaar heeft het voordeel dat hij zowel op de flanken als diep in de spits kan spelen, maar sommigen vragen zich af of hij de genadeloze killer zal zijn in de box. Vorig seizoen bij Club Brugge was Tau slechts goed voor 4 goals in 30 matchen. Blauw-zwart ging niet met hem door. Waarnemers zien in de 21-voudige Zuid-Afrikaanse international vooral een (flank)aanvaller die ruimte nodig heeft en rendeert in de omschakeling. Daarom lukte het beter twee jaar geleden bij Union (13 goals) dan op Jan Breydel, toen hij soms in de tang zat.