Na een tumultueus seizoen 2019-2020 is het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League alweer in volle gang. Nu ook de transferperiode erop zit, zijn de spelerskernen compleet. Wij zetten alle spelers voor u op een rij, inclusief beoordeling.

Voor het toekennen van de sterren gingen we uit van het relatieve belang van de spelers voor hun ploeg. Twee spelers met vijf sterren zijn dus niet per se even goed, maar ze zijn wel cruciale sleutelpionnen voor hun team.