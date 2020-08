Nu aantal nieuwe besmettingen blijft toenemen, waarschuwt Steven Van Gucht voor komende hittegolf: “Gebruik ventilatoren enkel in eigen huis”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft sterk toenemen, ook al lijkt die stijging met name in Antwerpen wat af te vlakken. Viroloog Steven Van Gucht vroeg de bevolking op de persconferentie van het crisiscentrum dan ook om op te passen met het gebruik van ventilatoren en airco’s tijdens de komende hittegolf.

Er zijn afgelopen week dagelijks gemiddeld 534 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Vorige week waren dat er gemiddeld nog 338 per dag, het gaat dus om een stijging met 58 procent. Dat is gezegd tijdens de persconferentie van het crisiscentrum. In totaal zijn nu al 70.648 Belgen besmet geraakt met het virus.

Er vielen de afgelopen week ook gemiddeld 2,4 dodelijke slachtoffers per dag, 13 procent meer dan de 2,1 vorige week. De dodentol in België staat nu op 9.852. Vooral de stijging in de woon-zorgcentra is groot: van gemiddeld 0,1 per dag vorige week naar 0,7 deze week, dat is een stijging met 400 procent. In de ziekenhuizen daalde het aantal overlijdens dan weer met 14 procent, van gemiddeld 2 per dag naar 1,7 per dag.

Het aantal ziekenhuisopnames ten slotte is gedaald met 4 procent: van gemiddeld 23 per dag vorige week naar gemiddeld 22,1 per dag deze week. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden is wél gestegen: er lagen dinsdag nog 265 mensen in de Belgische ziekenhuizen met Covid-19, 14 procent meer dan vorige week. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen is gestegen: vorige week waren dat er 49, nu zijn dat er 63. Een stijging met 29 procent, dus.

“Stijging in Antwerpen lijkt wat af te nemen”

“Het aantal infecties is dus verder gestegen”, aldus professor Steven Van Gucht. “In Antwerpen lijkt die stijging wat af te nemen: het aantal besmettingen blijft er wel stijgen, maar minder snel. Dat is mogelijk te wijten aan de verstrengde maatregelen. In andere Belgische stegen gaat de stijging wel snel verder door, het virus is intussen verspreid op het hele Belgische grondgebied. We hopen dat diezelfde afvlakking als in Antwerpen zich daar volgende week ook toont.”

Zitten we nu al in de tweede golf? “Dat is eigenlijk een vaag begrip, dus dat is moeilijk te zeggen. We zien sinds eind juni wel een duidelijke en aanhoudende stijging van het aantal nieuwe besmettingen. We weten niet of dit een klein golfje is, dan wel of dit een grote golf met duidelijke impact op ziekenhuizen en dodentol wordt. Dat is moeilijk te voorspellen. Daarom moeten we niet wachten, en nu al de maatregelen nemen om te voorkomen dat het een grote golf wordt.”

Opletten met ventilatoren en airco

Van Gucht benadrukte gezien de naderende hittegolf nog eens hoe we veilig om kunnen gaan met ventilatoren en airco’s. “Normaal verspreidt het virus zich via grote druppels die uit de mond komen, of via handen waarna we in onze ogen wrijven. Maar we kunnen niet uitsluiten dat het virus ook kan overgedragen worden via aerosol: kleine druppeltjes die lang in de lucht blijven hangen, en een grote afstand kunnen overbruggen. Dat kan in slecht geventileerde ruimtes met veel mensen, zeker waar hard gesproken of gezongen wordt, een probleem vormen. Daarom is het belangrijk om veel te ventileren. Natuurlijke ventilatie werkt het best. Het worden warme dagen, dus iedereen zal willen afkoelen. Ventilatoren verspreiden door hun sterke luchtstroom de grote druppels verder dan één meter. Daarom gebruik je die best enkel in eigen huis. Een airco is dan weer geen bron van virusbesmetting, op voorwaarde dat het systeem zo ingesteld staat dat er verse lucht wordt ingeblazen. Als steeds dezelfde lucht gerecycleerd wordt, is er geen verdunningseffect. De airco moet ook goed onderhouden worden, en de filters moeten regelmatig vervangen worden.”

Kleurcodes

“In de media was er de afgelopen dagen veel te doen over de kleurcodes voor reisbestemmingen. De Europese Unie besliste op 15 juni om haar binnengrenzen opnieuw te openen. Veilig verkeer vereist echter dat de virusbesmetting tussen die landen gelijkaardig is, dat er dezelfde maatregelen gelden, en dat er een systeem van internationale ‘contact tracing’ actief is. Die voorwaarden zijn niet altijd vervuld. Daarom heeft de Veiligheidsraad beslist om die kleurcodes in te voeren, met de daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen. Groen staat voor minder dan 20 nieuwe gevallen per duizend inwoners in de afgelopen twee weken. Oranje betekent 20 tot 100 nieuwe besmettingen, rood meer dan 100. Die kleurcodes houden ook rekening met stijgende of dalende tendensen. Groen betekent dat u vrij kan reizen, bij oranje wordt het afgeraden, bij rood is afreizen verboden. Celeval evaleert die kleurcodes twee keer per week. De reisadviezen worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken, en worden dagelijks om 16 uur aangepast.”